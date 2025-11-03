Katy Perry che brividi a Bologna | un videogame vivente tra ritardi voli e farfalle
Bologna, 3 novembre 2025 – Inizio col brivido: il concerto sta per partire, con lei già in posizione per entrare in scena, quando per problemi tecnici tutto si blocca all’improvviso. Passano tre quarti d’ora, il pubblico aspetta. Poi Katy Perry appare ( foto ), ringrazia i fan per la pazienza e, sulle note di Artificial, si fa issare sospesa a mezz’aria. È show. Non sarà l’unico volo: dalla gigantesca leonessa d’acciaio cavalcata dieci anni fa nell’halftime del Super Bowl alla farfalla meccanica con cui ieri sera plana sul pubblico dell’Unipol Arena a Casalecchio, il passo è lungo, ma “Roar“ per Katy prima ancora di essere una hit è il ruggito di una carriera strabiliante, che pretende sempre una cornice spettacolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
