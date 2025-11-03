Kate Middleton porta fortuna ai brand che indossa? Nì | chiude i battenti una delle sue griffe più amate

Vanityfair.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 15 anni di attività, Eponine London, il brand reso celebre dalla principessa di Galles, chiude i battenti. L’ultima collezione sarà quella Autunno-Inverno 2025. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kate Middleton porta fortuna ai brand che indossa? Nì: chiude i battenti una delle sue griffe più amate

