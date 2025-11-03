Kate Middleton e William d’Inghilterra si sono trasferiti la vera motivazione
Gli ultimi anni sono stati molto importanti per Kate Middleton e per il marito William d’Inghilterra. La coppia di futuri sovrani ha dovuto affrontare dei cambiamenti davvero importanti come la morte della Regina Elisabetta II, l’ascesa al trono di Re Carlo III e il trasferimento del Principe Harry negli Stati Uniti d’America. Ma l’avvenimento che più di tutti ha sconvolto le vite dei Principi del Galles è la diagnosi di tumore che ha raggiunto Kate Middleton negli stessi mesi in cui è stato reso noto che anche il sovrano fosse malato dello stesso severo male. Dopo aver affrontato tutte queste sfide, adesso i futuri sovrani hanno scelto di cambiare casa, decidendo di stabilirsi al Forest Lodge dove avrebbero trasferito la loro residenza proprio negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Dilei.it
