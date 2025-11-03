KISS | Che giornataccia Eric!

Una nave incagliata, un uomo solo, appeso a una fune ad affrontare vento, mare e naufraghi. Ecco la storia del sergente Smith, eroe del soccorso. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - K.I.S.S. | Che giornataccia, Eric!

Kiss: via Peter Criss, preso Eric Singer - Con un nuovo ed imponente tour (USA, Giappone ed Australia) di fronte, Gene Simmons dei Kiss ha confermato le voci che affermavano che il batterista Peter Criss non sarebbe stato della partita. rockol.it scrive

Per Bruce Kulick (ex Kiss) Eric Clapton è davvero Dio - L'ex chitarrista dei Kiss Bruce Kulick ha fornito alla rivista Goldmine l'elenco dei dieci album che gli hanno cambiato la vita e lo hanno reso il musicista che è poi diventato. Da rockol.it