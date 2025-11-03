Juvi travolta a domicilio e la Vuelle se ne va Testa della classifica i biancorossi sognano

ferraroni 75 vuelle 95 FERRARONI: Panni 1, Mcconico 12, Zugno 3, Di Croce ne, Del Cadia 4, Fiodo, La Torre 3, Barbante 3, Allinei 8, Garrett 13, Bartoli 6, Bortolin 13. All. Bechi. VUELLE PESARO: Trucchetti 5, Bertini 8, Maretto 19, Sakine, De Laurentiis 14, Tambone 15, Virginio 3, Felder 5, Bucarelli 6, Miniotas 20, Fainke ne. All. Leka. Arbitri: Caforio, Chersicla e Praticò. Note - Parziali: 25-22, 44-45, 60-69. Tiri liberi: Cremona 1520, Pesaro 2126. Tiri da 3 punti: Cremona 831, Pesaro 1027. Rimbalzi: Cremona 31, Pesaro 40. Pesaro travolge la Juvi con un secondo tempo perentorio e si prende la testa della classifica in solitario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

