Juventus Venerato Spalletti vuole Kim a Gennaio

È già tempo di voci per il prossimo mercato, previsto a gennaio. Ciro Venerato, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione La Domenica sportiva su Rai 2 per parlare del retroscena di mercato su Kim. L’esperto di calciomercato ha parlato di un possibile colpo Juventus, pupillo di Spalletti. Le L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Venerato “Spalletti vuole Kim a Gennaio”

Scopri altri approfondimenti

RAI - Venerato: "Spalletti vuole Kim alla Juventus, ma è un'operazione difficile" - X Vai su X

Spalletti-Juventus: il retroscena di Fabrizio Romano Due offerte più ricche rifiutate e nessuna apertura ad Inghilterra o Arabia Unico desiderio per Spalletti, raggiungere i bianconeri: COSA NE PENSATE #Spalletti #Juventus #FabrizioRomano #Spazi - facebook.com Vai su Facebook

Clamoroso Venerato: “Spalletti vuole alla Juventus ex calciatore del suo glorioso Napoli” - Il nuovo allenatore della Juventus avrebbe messo nel mirino un suo vecchio pupillo ai tempi del Napoli: ... Lo riporta dailynews24.it

RAI - Venerato: "Spalletti vuole Kim alla Juventus, ma è un'operazione difficile" - Ciro Venerato, esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Juventus a "La Nuova DS" su Rai Due: "Luciano Spalletti vuole Kim Min- Come scrive napolimagazine.com

La Juventus e Spalletti hanno trovato l’accordo, sarà lui il nuovo allenatore - Luciano Spalletti è il tecnico dal quale la Juventus ha scelto di ripartire dopo l’esonero di Tudor. Secondo fanpage.it