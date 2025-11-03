Juventus Under 16 Pamé in versione Re Mida | nel derby tutto ciò che tocca diventa oro Seconda doppietta consecutiva per l’attaccante l’analisi completa

di Fabio Zaccaria Juventus Under 16, Pamé è il finalizzatore di una squadra che gira a meraviglia: 7 vittorie di fila per il gruppo guidato da Gridel. Si vola a punteggio pieno in compagnia del Bologna. Il focus sull’attaccante. Nel weekend post festività di Halloween, l’attaccante della Juventus Under 16, Mamadou Idrissa Pamé è tornato in versione spaventosa. Spaventoso nel senso più positivo del termine, nel derby contro il Torino infatti, il calciatore ex Tor Tre Teste ha trasformato in oro ogni singolo pallone ricevuto: il Re Mida di mister Gridel. Veder giocare i bianconeri è davvero uno spettacolo per gli occhi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

