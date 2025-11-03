Juventus Under 16 Pamé in versione Re Mida | nel derby tutto ciò che tocca diventa oro Seconda doppietta consecutiva per l’attaccante l’analisi completa
di Fabio Zaccaria Juventus Under 16, Pamé è il finalizzatore di una squadra che gira a meraviglia: 7 vittorie di fila per il gruppo guidato da Gridel. Si vola a punteggio pieno in compagnia del Bologna. Il focus sull’attaccante. Nel weekend post festività di Halloween, l’attaccante della Juventus Under 16, Mamadou Idrissa Pamé è tornato in versione spaventosa. Spaventoso nel senso più positivo del termine, nel derby contro il Torino infatti, il calciatore ex Tor Tre Teste ha trasformato in oro ogni singolo pallone ricevuto: il Re Mida di mister Gridel. Veder giocare i bianconeri è davvero uno spettacolo per gli occhi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Coppa Italia Serie C, Renate - Juventus Under 23 5-4 dcr (1-1) - https://www.zonacalciofaidate.it/?p=595991 Vai su Facebook
#cremonesejuventus - X Vai su X
Pagelle Juventus Torino Under 16: Pamé formidabile, Salvai punisce la sua ex, Rolando impatto super!- VOTI - Pagelle Juventus Torino Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la settima giornata del campionato 2025/26 (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Torino Under 16: i voti e i ... Riporta juventusnews24.com
Settore Giovanile Juve, la Nazionale Under 16 si tinge di bianconero: 6 convocati provenienti dalla Juventus Under 16. Grande successo per Gridel - Settore Giovanile Juve, 6 convocati bianconeri da Pasqual per la Nazionale Under 16: i successi in campionato della Juventus Under 16 come biglietto da visita. juventusnews24.com scrive