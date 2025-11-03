Juventus-Ternana Women 2-1 rossoverdi sconfitte di misura al novantesimo | ancora zero punti in classifica per le ternane
Ancora zero punti in campionato per la Ternana Women, che esce sconfitta solo di misura domenica 2 novembre contro la Juventus Al “Pozzo–La Marmora” di Biella. Una gara intensa e combattuta tra rossoverdi e bianconere, decisa dalla doppietta di Michela Cambiaghi, vera protagonista di giornata. Le. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
