Juventus Tacchinardi Spalletti ha dimostrato di avere le palle

Alessio Tacchinardi ha commentato la prestazione della Juventus contro la Cremonese: “Buona mister, buona la prima”. Mi è piaciuta la Juve, mi è piaciuta la qualità, mi è piaciuta la verticalità della squadra.” La Juventus di Luciano Spalletti ha vinto contro la Cremonese. Decisivi i gol di Kostic e Cambiaso. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Tacchinardi “Spalletti ha dimostrato di avere le palle”

