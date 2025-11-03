Juventus-Sporting Lisbona Spalletti in conferenza stampa | É una fortuna giocare la Champions League Lo Sporting sa giocare a calcio

Giornata di vigilia per la Juventus. Domani ci sarà la quarta giornata della League Phase di Champions League. I bianconeri hanno raccolto sin qui solamente 2 punti, frutto dei pareggi con Borussia Dortmund e Villarreal. La sconfitta con il Real Madrid ha fatto precipitare la situazione e ora non si può più sbagliare. Domani, all’Allianz Stadium, arriverà lo Sporting, pronto a sfidare gli uomini di Spalletti. Proprio il tecnico di Certaldo è intervenuto oggi nella conferenza stampa di vigilia per introdurre il match. La prima domanda riguarda l’emozione nel fatto di esordire in Champions League da allenatore della Juventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com