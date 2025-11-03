juventus sporting lisbona sfida decisiva per la juve di spalletti

La Juventus riaccende le luci della Champions League e si appresta ad affrontare lo Sporting Lisbona in una sfida che può segnare il destino europeo dei bianconeri. All’ Allianz Stadium, andrà in scena il primo esame europeo dell’era Luciano Spalletti, contro un avversario insidioso e lanciatissimo. I portoghesi inseguono la loro prima vittoria contro la Vecchia Signora, in quello che si preannuncia come un confronto ad alta intensità. La nuova Juve di Spalletti cerca la svolta anche in Champions. In casa Juventus l’aria è cambiata con l’arrivo di Luciano Spalletti in panchina. Il tecnico toscano ha esordito con una vittoria sofferta ma preziosa in campionato (2-1 in trasferta sulla Cremonese). 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

