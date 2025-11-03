Juventus-Sporting Lisbona Champions League 04-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Seconda vittoria per Spalletti?

È partita bene l’avventura di Luciano Spalletti alla guida della Juventus grazie al successo in campionato contro la Cremonese, ma ora c’è la prova del nove in Champions League contro un avversario solido come lo Sporting Lisbona. I bianconeri sono obbligati a ottenere un risultato positivo dal momento che attualmente hanno racimolato solo due punti . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Juventus-Sporting Lisbona (Champions League, 04-11-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Seconda vittoria per Spalletti?

Approfondisci con queste news

Champions League, Napoli-Eintracht Francoforte 0-0 dopo i primi 45': pressing azzurro con qualche errore di troppo Alle 21 Juventus-Sporting: esordio europeo per Spalletti sulla panchina bianconera. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews. - facebook.com Vai su Facebook

Juventus-Sporting alle 21 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW #SkySport #UCL #Juventus #JuventusSporting #SkyUCL - X Vai su X

Juventus-Sporting Lisbona, orario, probabili formazioni, e dove vedere in tv e streaming la Champions League - Sporting Lisbona gara valida per la 4ª giornata di Champions League e in programma questa sera alle 21:00 all’Allianz Stadium di Torino e sarà visibile su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252 ... Lo riporta tuttosport.com

Juve-Sporting Lisbona, diretta Champions: formazioni e risultato in tempo reale. La prima di Spalletti all'Allianz - Nel pomeriggio è andata in scena la sfida di Youth League tra la Juve Primavera di Padoin e lo Sporting: il match sembrava in controllo dei bianconeri, visto il doppio vantaggio. Come scrive tuttosport.com

Juventus Sporting Lisbona streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League - Juventus Sporting Lisbona streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League in programma stasera, 4 novembre 2025 ... Lo riporta tpi.it