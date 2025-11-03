Juventus-Sporting Lisbona Champions League 04-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
È partita bene l’avventura di Luciano Spalletti alla guida della Juventus grazie al successo in campionato contro la Cremonese, ma ora c’è la prova del nove in Champions League contro un avversario solido come lo Sporting Lisbona. I bianconeri sono obbligati a ottenere un risultato positivo dal momento che attualmente hanno racimolato solo due punti . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche questi approfondimenti
Designazione di prestigio per Maurizio #Mariani, che è stato scelto per dirigere #PSGBayern, gara valida per la quarta giornata di Champions League. Sarà invece il tedesco Daniel Siebert ad arbitrare Juventus-Sporting, mentre tocca al portoghese Pinhei - facebook.com Vai su Facebook
Marco #Ottolini is still a candidate for #Juventus’ sporting director role. He is in a good relationship with Giorgio and Claudio #Chiellini for many years. #transfers - X Vai su X
Pronostico Juventus vs Sporting Lisbona – 4 Novembre 2025 - Martedì 4 Novembre 2025 alle 21:00, l’Allianz Stadio ospiterà una sfida ad alta intensità di UEFA Champions League tra Juventus e Sporting Lisbona. Riporta news-sports.it
Juve Sporting Lisbona: allenamenti e conferenze stampa. Il programma completo della vigilia di Champions League - Juve Sporting Lisbona: ecco il programma completo della vigilia di Champions League, con i bianconeri in campo nel quarto match 2025/26 L’Europa chiama, la nuova Juve di Luciano Spalletti deve rispond ... Come scrive juventusnews24.com
Champions: il tedesco Siebert arbitra Juventus-Sporting - Sporting, gara valida per la quarta giornata della Champions League in programma martedì 4 novembre alle 21. Segnala ansa.it