È partita bene l’avventura di Luciano Spalletti alla guida della Juventus grazie al successo in campionato contro la Cremonese, ma ora c’è la prova del nove in Champions League contro un avversario solido come lo Sporting Lisbona. I bianconeri sono obbligati a ottenere un risultato positivo dal momento che attualmente hanno racimolato solo due punti . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Juventus-Sporting Lisbona (Champions League, 04-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici