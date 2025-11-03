Juventus-Sporting in streaming su NOW | come vedere la Champions League e quanto costa l’abbonamento
La Juventus si prepara a una sfida cruciale di Champions League contro lo Sporting CP, in programma martedì 4 novembre alle ore 21:00 all’ Allianz Stadium di Torino. Dopo i pareggi contro Borussia Dortmund e Villarreal e la sconfitta di misura con il Real Madrid, la squadra di Luciano Spalletti è chiamata a conquistare la prima vittoria europea del suo percorso. Un match che i tifosi bianconeri potranno seguire in esclusiva streaming su NOW, la piattaforma digitale di Sky che trasmette tutte le principali competizioni europee. Come vedere Juventus-Sporting in streaming su NOW. La partita sarà visibile solo su NOW, all’interno del pacchetto Pass Sport, che include l’intera offerta sportiva di Sky. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
