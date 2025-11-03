Juventus-Sporting | dove vederla tv e streaming orario e formazioni ufficiali del match di Champions League

La nuova Juventus di Luciano Spalletti ha iniziato il nuovo ciclo con una vittoria arrivata sul campo della Cremonese. I bianconeri hanno dato segnali positivi, pur rischiando nel finale, e adesso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Juventus-Sporting: dove vederla (tv e streaming), orario e formazioni ufficiali del match di Champions League

Contenuti che potrebbero interessarti

Champions League, Napoli-Eintracht Francoforte 0-0 dopo i primi 45': pressing azzurro con qualche errore di troppo Alle 21 Juventus-Sporting: esordio europeo per Spalletti sulla panchina bianconera. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews. - facebook.com Vai su Facebook

Juventus-Sporting alle 21 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW #SkySport #UCL #Juventus #JuventusSporting #SkyUCL - X Vai su X

Juventus Sporting Lisbona streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League - Juventus Sporting Lisbona streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League in programma stasera, 4 novembre 2025 ... Segnala tpi.it

Juventus-Sporting Lisbona, orario, probabili formazioni, e dove vedere in tv e streaming la Champions League - Sporting Lisbona gara valida per la 4ª giornata di Champions League e in programma questa sera alle 21:00 all’Allianz Stadium di Torino e sarà visibile su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252 ... Secondo tuttosport.com

Juventus-Sporting Lisbona, Champions League in diretta TV: dove vederla, orario, la rimonta di Luciano Spalletti - L’appuntamento è per oggi con una partita fondamentale per la squadra dei bianco neri: canale, orario e dove vederla in diretta e in streaming. Secondo libero.it