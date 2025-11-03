Juventus | settimana decisiva

Ilprimatonazionale.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre vittorie La Juventus è in una fase di rilancio con Luciano Spalletti, e la settimana che si apre potrebbe definire l’intera stagione. I bianconeri puntano a tre vittorie consecutive in campionato. “. La vittoria 2-1 su Cremonese (Filip Kostic al 5’ su assist di Dusan Vlahovic, Andrea Cambiaso al L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus settimana decisiva

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: settimana decisiva

Altre letture consigliate

La settimana che può cambiare la stagione della Juventus - La settimana che può cambiare la stagione della Juventus La Juventus si prepara a vivere una settimana decisiva che potrebbe davvero cambiare il corso della stagione. Da tuttojuve.com

juventus settimana decisivaLa Juventus: "Cominciamo la settimana con il gol di Cambiaso" - "Cominciamo la settimana con il gol di Andrea": con questo messaggio sul proprio account "X", la Juventus augura una buona settimana a tutti i tifosi bianconeri riproponendo il ... Secondo tuttojuve.com

juventus settimana decisivaTudor Juventus, il Real Madrid decisivo per il tecnico croato? Cosa filtra dalla Continassa e le ultime sul possibile esonero dell’allenatore bianconero - Il tecnico croato è chiamato a riscattare un inizio di stagione non semplice. Lo riporta calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Settimana Decisiva