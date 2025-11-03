Juventus McKennie è un elemento irrinunciabile
Weston McKennie, l'uomo ovunque: sottovalutato d'estate, indispensabile d'autunno Ogni luglio sparisce dalle griglie. Nessun giornalista lo infila tra i titolari probabili, nessuna app di fantacalcio lo piazza in pole. Poi arriva agosto, parte il campionato e – zac – eccolo lì: Weston McKennie corre, contrasta, si infila in ogni zona
Vlahovic, Gatti e Yildiz (e McKennie!) dedicati a Spalletti. #juventus
Juventus, McKennie assente in allenamento: arriverà in Italia domani. VIDEO #SkySport #SkySerieA
Juventus, McKennie gioca poco con Tudor: la Roma ci pensa per gennaio - La Roma inizia a guardare con attenzione al mercato di gennaio in vista di un rinforzo per il centrocampo, reparto finora poco stabile della squadra giallorossa.
Espressioni razziste verso McKennie dopo Juve-Parma, i bianconeri applicano il "Gradimento" per tre tifosi - Parma, il club bianconero ha deciso di applicare il "Gradimento" per dei tifosi emiliani A poco più di un mese di distanza dalla sfida tra Juventus e Parma, ...
Insulti razzisti a Mckennie, tifosi Parma sanzionati. Juve: "Applicato codice di gradimento" - Tre tifosi del Parma sono stati identificati e sanzionati con il divieto di accesso alle partite interne della Juventus.