Ilprimatonazionale.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura di vincere Massimo Mauro, ex calciatore e commentatore, ha lanciato una stoccata alla Juventus dopo la vittoria 2-1 sulla Cremonese il 1 novembre 2025. In Pressing su Sport Mediaset, Mauro ha detto: “I giocatori della Juve hanno paura di vincere”. La frase arriva in un momento di transizione, con L'articolo Juventus, Mauro: “Paura di vincere.” proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

