Juventus | le novità su Yildiz e Kelly

3 nov 2025

Yildiz rientra in gruppo Kenan Yildiz è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo della Juventus. Il numero 10 turco, 20enne con 5 gol e 3 assist stagionali, aveva saltato la trasferta di Cremona contro la Cremonese per un piccolo problema al ginocchio sinistro, una gestione precauzionale per evitare sovraccarichi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

