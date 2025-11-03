Juventus le condizioni di Kelly in vista dello Sporting

Ilprimatonazionale.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le condizioni di Kelly Lloyd Kelly si è fermato nell’ultimo allenamento prima di Cremonese-Juventus. Il difensore inglese aveva sempre giocato per intero le prime gare di questa stagione ma ha accusato un affaticamento muscolare. L’inglese non è ancora al top dopo il problema fisico che gli ha fatto saltare la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus le condizioni di kelly in vista dello sporting

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, le condizioni di Kelly in vista dello Sporting

Leggi anche questi approfondimenti

juventus condizioni kelly vistaInfortunio Kelly, la Juventus spera nel recupero immediato del suo difensore: come sta il centrale inglese e quando dovrebbe rientrare - Infortunio Kelly, la Juventus spera di poter recuperare il difensore in poco tempo vista anche l’emergenza che c’è in quel ruolo. Secondo calcionews24.com

Juventus, infortunio Yildiz e Kelly: la nuova decisione di Spalletti - Buone notizie in casa Juventus in vista della sfida di Champions League di martedì sera contro lo Sporting Lisbona. Da fantamaster.it

Spalletti verso la Champions e Juve-Sporting: Yildiz e Kelly, le novità sulle loro condizioni - Nessun riposo dopo il successo con la Cremonese, tornano subito al lavoro i bianconeri in vista del prossimo impegno europeo ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Condizioni Kelly Vista