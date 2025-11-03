Juventus dopo 16 anni lascia Edoardo Bandini | si chiude l’era dell’Head of Partnerships Activation & Commercial PR

Sedici anni di storia, innovazione e successi. L’avventura di Edoardo Bandini alla Juventus giunge al termine, chiudendo uno dei capitoli più longevi e significativi dell’area commerciale del club bianconero. L’ Head of Partnerships Activation & Commercial PR, figura chiave della struttura aziendale juventina, lascia Torino dopo aver contribuito in modo determinante all’espansione del marchio Juve in Italia e nel mondo. Una carriera costruita dentro la Juve. Bandini era approdato alla Juventus nell’autunno del 2009, in un momento di grande transizione per la società. Da allora, attraverso un percorso di crescita costante, ha saputo diventare uno dei pilastri dell’area marketing e partnership, accompagnando il club nel suo processo di modernizzazione e internazionalizzazione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

