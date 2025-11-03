Juventus | debutto europeo per Spalletti
Debutto europeo per Spalletti Juventus e Sporting Lisbona si sfidano martedì 4 novembre 2025 alle 21:00 all’Allianz Stadium per la quarta giornata della Champions League, con Luciano Spalletti al debutto continentale sulla panchina bianconera. La Juve cerca la prima vittoria europea, essenziale per il passaggio del turno. Spalletti, fresco di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
La Juventus vince 2-1 sul campo della Cremonese oggi, 1 novembre 2025, nel match che segna il debutto di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera.
SNAI – Champions League: Spalletti cerca il bis in Europa Juventus da «1» con lo Sporting a 1,90. Napoli ok, Inter facile
Juve Sporting Lisbona streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida di Champions dei bianconeri di Spalletti. La prima notte europea, il primo esame da non fallire.
Spalletti alla Juventus: è ufficiale, debutto il 1° novembre - Dopo l'esonero di Igor Tudor, arrivato nella serata di lunedì 28 ottobre, il club bianconero ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex CT della Nazionale