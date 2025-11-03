Juventus Bucchioni | Spalletti scuote la Juve

Scossa di Spalletti Enzo Bucchioni, giornalista, ha commentato il debutto del nuovo tecnico bianconero Luciano Spalletti alla Juventus in TMW Radio durante Maracanà. “Convince, abbiamo visto cose spallettiane. Ha preso in mano il gruppo ed è stato accolto bene”, dice, lodando la vittoria 2-1 su Cremonese (Kostic 5’, Cambiaso 70’; L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Bucchioni: “ Spalletti scuote la Juve.”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Bucchioni: " $Palladino alla $Juventus? Rischio enorme. A $Firenze si è dimesso perchè non ha gestito il confronto con Pradè" $Fiorentina - X Vai su X

Mentre la #Juventus è al lavoro per trovare il nuovo allenatore dopo l'esonero di #Tudor (ci sono #Spalletti e #Palladino in pole), il nostro opinionista propone l'allenatore della Next gen (in panchina contro l'Udinese) come traghettatore fino alla fine dell'a - facebook.com Vai su Facebook

Bucchioni: “Spalletti ha dato una scossa alla Juve, ma per lo scudetto la vedo dura. Koopmeiners in difesa? Non me l’aspettavo” - Intervenuto a TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato la prima uscita della Juventus di Luciano Spalletti: “Convince, abbiamo visto ... Riporta tuttojuve.com

Bucchioni: "Spalletti si dedicherà alla Juventus come fatto con il Napoli" - Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva della nuova avventura di Luciano Spalletti, nuovo allenatore della Juventus: "La Juventus, dopo Motta, ha preso ... Secondo tuttonapoli.net

IL PARERE - Bucchioni: "Spalletti si dedicherà alla Juventus come fatto con il Napoli" - Enzo Bucchioni, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva: "La Juventus, dopo Motta, ha preso un traghettatore come Tudor. Segnala napolimagazine.com