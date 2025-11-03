Juventus Borges Con Spalletti Juve è più pericolosa

Borges alza la guardia su Spalletti Rui Borges, allenatore dello Sporting Lisbona, ha evidenziato quanto possa essere pericolosa la Juventus ora che Spalletti siede in panchina. I portoghesi se la vedranno con la nuova Juventus di Luciano Spalletti nella quarta giornata del maxigirone di Champions League. « Viaggiamo lunedì, ma questa L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Borges “Con Spalletti Juve è più pericolosa”

