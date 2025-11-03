Juve Yildiz pronto per lo Sporting Ma Spalletti ha un dubbio in difesa

Gazzetta.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il numero 10 torna in campo e lo fa dal primo minuto al posto di Openda, non più così sicuro della conferma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Yildiz Juve, il turco torna in gruppo alla vigilia dello Sporting Lisbona! Cosa filtra sul suo impiego in Champions League. Gli aggiornamenti – VIDEO - Yildiz Juve, il turco ha recuperato dopo lo stop di Cremona: si è allenato regolarmente in gruppo e si candida per una maglia da titolare domani (Marco Baridon inviato alla Continassa) – La notizia ch ... Secondo juventusnews24.com

juve yildiz pronto sportingJuventus, torna Kenan Yildiz: Spalletti lo rilancia contro lo Sporting Lisbona in Champions League - Juventus, torna Kenan Yildiz: Spalletti lo rilancia contro lo Sporting Lisbona in Champions League secondo Gazzetta. Segnala tuttojuve.com

juve yildiz pronto sportingJuventus, il piano di Spalletti per la Champions con Koopmeiners e Yildiz. Kim il regalo di Comolli per gennaio - Per la sfida di Champions con lo Sporting Spalletti cambia la Juventus: le scelte su Koopmeiners e Yildiz. sport.virgilio.it scrive

