Juve Sporting | torna l’entusiasmo e la febbre dallo Stadium Ecco quanti tifosi ci saranno per la prima in casa di Spalletti

3 nov 2025

in Champions League. C’è un’aria nuova a Torino, un’elettricità palpabile che segna una netta rottura con l’apatia del recente passato. L’attesa per  Juve Sporting Lisbona  è alle stelle, non solo per l’importanza della partita di Champions, ma soprattutto perché rappresenta il debutto casalingo di  Luciano Spalletti. La risposta del pubblico è il primo, vero termometro di questo cambiamento:  oltre 39mila spettatori  hanno già confermato la propria presenza all’Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

