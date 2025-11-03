Juve Sporting | torna l’entusiasmo e la febbre dallo Stadium Ecco quanti tifosi ci saranno per la prima in casa di Spalletti
in Champions League. C’è un’aria nuova a Torino, un’elettricità palpabile che segna una netta rottura con l’apatia del recente passato. L’attesa per Juve Sporting Lisbona è alle stelle, non solo per l’importanza della partita di Champions, ma soprattutto perché rappresenta il debutto casalingo di Luciano Spalletti. La risposta del pubblico è il primo, vero termometro di questo cambiamento: oltre 39mila spettatori hanno già confermato la propria presenza all’Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#JuveSportingLisbona si avvicina Buone notizie per #Spalletti - X Vai su X
Spalletti verso la Champions e Juve-Sporting: Yildiz e Kelly, le novità sulle loro condizioni - facebook.com Vai su Facebook
Sporting, Carvalho: 'Juve? Risultato ingiusto' - William Carvalho, centrocampista dello Sporting Lisbona, twitta così dopo la sconfitta in Champions League contro la Juve, club che lo segue da tempo: "Innanzitutto vogliamo ringraziare la Juventus ... calciomercato.com scrive
Capello e il duro commento sulla Juve in diretta tv: "Torna a casa con un grave problema da risolvere..." - Una partita che sembrava ormai portata a casa per la squadra di Tudor e che ... Si legge su corrieredellosport.it