Juve Sporting | torna l’entusiasmo e la febbre da Stadium Ecco quanti tifosi ci saranno per la prima in casa di Spalletti

in Champions League. C'è un'aria nuova a Torino, un'elettricità palpabile che segna una netta rottura con l'apatia del recente passato. L'attesa per Juve Sporting Lisbona è alle stelle, non solo per l'importanza della partita di Champions, ma soprattutto perché rappresenta il debutto casalingo di Luciano Spalletti. La risposta del pubblico è il primo, vero termometro di questo cambiamento: oltre 39mila spettatori hanno già confermato la propria presenza all'Allianz Stadium.

