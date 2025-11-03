Juve Sporting Lisbona | le delegazioni delle due squadre sono arrivate alla cena della vigilia – VIDEO

Juve Sporting Lisbona, clima disteso al gala UEFA: Comolli e Chiellini accolgono i dirigenti portoghesi nella vigilia del match di Champions League. (Andrea Bargione inviato) – L’attesa è quasi finita, la tensione sale. Domani sera (ore 21:00) l’Allianz Stadium ospiterà la sfida cruciale della quarta giornata della League Phase di Champions League tra la Juventus e lo Sporting Lisbona. Ma prima della battaglia sul campo, come da tradizione UEFA, è il momento della diplomazia e del fair play. Questa sera, infatti, si è tenuta la cena ufficiale della vigilia tra le delegazioni dei due club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

