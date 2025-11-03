Juve Spalletti avverte | Con lo Sporting sarà dura Champions? Fino alla fine…

Torino, 3 novembre 2025 – Una vittoria non basta per cambiare totalmente un trend e ridare alla Juventus una vera occasione di rivincere un trofeo. Si entra nella richiesta di continuità, quella che una grande squadra deve sempre avere per non tornare sistematicamente indietro. Vittoria a Cremona, convincente, ma ora la necessità di proseguire e soprattutto fare punti importanti nella lotta al passaggio del turno in Champions League. I bianconeri di punti ne hanno solo due (pareggi contro Dortmund e Villareal), e serve una netta accelerata dato che ora la squadra sarebbe la prima delle eliminate in venticinquesima posizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, Spalletti avverte: “Con lo Sporting sarà dura. Champions? Fino alla fine…”

