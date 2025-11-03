Juric sul filo | due partite per tenersi l' Atalanta Tutto quello che non va nella Dea

Gazzetta.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gioco e atteggiamento peggiorati, alcune scelte controverse, difficoltà nel gestire il turnover: serve un’altra squadra contro Marsiglia e Sassuolo, altrimenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juric sul filo: due partite per tenersi l'Atalanta. Tutto quello che non va nella Dea

