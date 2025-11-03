Julio Velasco sul No di Sinner alla Coppa Davis | Non bisogna sindacare

« Un’opinione sul no di Sinner alla convocazione in Coppa Davis? La mia opinione non la voglio esprimere: non è giusto stare a sindacare. Poi è un giocatore individuale: saprà prendere le sue decisioni». Lo ha detto il ct dell’Italvolley femminile, Julio Velasco, a margine della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro 2025. «Come sta lo sport italiano? Alla grande: direi che sta molto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Julio Velasco sul "No" di Sinner alla Coppa Davis: "Non bisogna sindacare"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il CT della Nazionale femminile di volley Julio Velasco ha fatto visita nel ritiro dell’ItalRugby pronta a debuttare nelle Quilter Nations Series Vai su Facebook

"#Velasco" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Italvolley, Velasco difende Sinner sul no alla Davis. E ha una proposta per Egonu, Sylla, Danesi e Orro - Il piano di Velasco per l'Italvolley che è reduce dal tionfo Mondiale: Ecco cosa ho chiesto a Egonu, Sylla, Danesi e Orro. Scrive sport.virgilio.it

Velasco difende Sinner sul no alla Davis: "Non stiamo a sindacare..." - Il ct della nazionale femminile di pallavolo ha commentato la scelta di Jannik di rinunciare alle Finals di Bologna, schierandosi dalla sua parte ... Riporta corrieredellosport.it

Julio Velasco sul "No" di Sinner alla Coppa Davis: "Non bisogna sindacare" - La mia opinione non la voglio esprimere: non è giusto stare a sindacare. Da msn.com