Julia Fox d' accordo che era un costume di Halloween ma questa volta forse ha davvero esagerato

L'attrice, questa volta, ha scelto come costume il tristemente noto tailleur rosa Chanel indossato da Jackie durante l'assassinio del presidente Kennedy. La trovata, però, non ha ottenuto l'effetto sperato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Julia Fox, d'accordo che era un costume di Halloween, ma questa volta forse ha davvero esagerato

