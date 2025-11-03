Judo la palermitana Giulia Carnà è campionessa europea U23 nei -57 kg

Impresa straordinaria per la judoka palermitana Giulia Carnà, che ha conquistato il titolo di campionessa europea U23 nella categoria -57 kg ai Campionati d’Europa andati in scena alla Chisinau Arena, in Moldavia. Una giornata perfetta per l’atleta delle Fiamme Oro, che ha portato Palermo sul. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

