Judo la palermitana Giulia Carnà è campionessa europea U23 nei -57 kg

Impresa straordinaria per la judoka palermitana Giulia Carnà, che ha conquistato il titolo di campionessa europea U23 nella categoria -57 kg ai Campionati d’Europa andati in scena alla Chisinau Arena, in Moldavia. Una giornata perfetta per l’atleta delle Fiamme Oro, che ha portato Palermo sul. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Altre letture consigliate

Le suore organizzano in convento corsi di autodifesa per le donne Contro la violenza di genere, judo (con istruttori), autostima e gestione di "situazioni critiche" . Le salesiane: "Desideriamo educare a fiducia in sé e sicurezza" Leggi l’articolo completo di Ombr - facebook.com Vai su Facebook

Giosuè è un istruttore di Judo e divide il palco di #TuSiQueVales con il suo più grande avversario: suo figlio Marco! Sappiamo già chi vincerà - X Vai su X

Judo: la palermitana Giulia Carnà oro agli Europei Under 23 - Oggi in Moldavia ennesima impresa firmata dalla campionessa siciliana cresciuta alla Virtus Villabate con il maestro Fabrizio Fantauzzo ... Lo riporta lasicilia.it

Judo: Europei Under 23 in Moldavia, domani le palermitane Giulia Carnà e Giulia Giorgi vanno a caccia del podio - Dal 3 novembre Mondiali Master a Parigi con i due etnei Nicolosi e Lanzafame e i due messinesi Carnevale e D'Arrigo. Come scrive lasicilia.it