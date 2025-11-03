Judo il napoletano Manuel Parlati è campione europeo U23

Manuel Parlati ha conquistato il titolo di campione europeo U23 nella categoria al limite degli 81 kg alla Chisinau Arena, in Moldavia. L’atleta napoletano, in forza alle Fiamme Oro, ha firmato un percorso fantastico, portando in alto i colori dell’Italia e della sua città.Parlati ha superato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

