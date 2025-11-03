Judo il napoletano Manuel Parlati è campione europeo U23
Manuel Parlati ha conquistato il titolo di campione europeo U23 nella categoria al limite degli 81 kg alla Chisinau Arena, in Moldavia. L’atleta napoletano, in forza alle Fiamme Oro, ha firmato un percorso fantastico, portando in alto i colori dell’Italia e della sua città.Parlati ha superato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Judo, Manuel Parlati sul tetto d’Europa - X Vai su X
Buona Giornata Mondiale del Judo dalla Famiglia Nippon! Vai su Facebook
Il napoletano Manuel Parlati campione europeo Under 23 di judo - Un risultato splendido per l'atleta della Fiamme oro in forza alla Nippon Ponticelli quello conseguito nella rassegna continentale ... Segnala msn.com
Judo U23, Parlati sul tetto d’Europa - 81 kg, superando con determinazione Zita (Repubblica Ceca), Tyrrell (Gran Bretagna) e ai quarti Fasching (Austria). Scrive repubblica.it
Judo, Manuel Parlati conquista l’oro agli Europei U23 - Cresciuto nel vivaio partenopeo e oggi fiore all’occhiello delle Fiamme Oro, ha firmato un percorso impeccabile ... Segnala ilroma.net