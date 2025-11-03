Josep Martínez indagato e presente sulla panchina dell’Inter

Justcalcio.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-11-02 14:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: Gli spagnoli Josep Martinez, Portiere dellInter che martedì ha investito un uomo di 81 anni sulla sedia a rotelle elettrica ed è morto sul colpo, è stato inserito nella convocazione del lutto Serie A questa domenica prima del Hellas Verona ed è nel bacino di quelli del rumeno Cristian Chivu. Il portiere valenciano, 27 anni, indagato per omicidio colposo che nonostante ciò si allena da mercoledì alla Città sportiva di Appiano Gentile Il club gli ha concesso la libertà di rientrare a partire dalla prossima settimana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Josep Martinez indagato per omicidio stradale, l’ipotesi del caso fortuito - Josep Martinez indagato per omicidio stradale dopo un incidente a Fenegrò: morto un 81enne in carrozzina elettrica. Segnala blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Josep Mart237nez Indagato Presente