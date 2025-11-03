Josep Martínez indagato e presente sulla panchina dell’Inter

2025-11-02 14:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: Gli spagnoli Josep Martinez, Portiere dell’Inter che martedì ha investito un uomo di 81 anni sulla sedia a rotelle elettrica ed è morto sul colpo, è stato inserito nella convocazione del lutto Serie A questa domenica prima del Hellas Verona ed è nel bacino di quelli del rumeno Cristian Chivu. Il portiere valenciano, 27 anni, indagato per omicidio colposo che nonostante ciò si allena da mercoledì alla Città sportiva di Appiano Gentile Il club gli ha concesso la libertà di rientrare a partire dalla prossima settimana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com