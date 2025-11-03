José Altafini | La Serie A mi fa venire l’orticaria

Laverita.info | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campione: «Le squadre fanno 300 passaggi davanti all’area, è terribile. La Premier è tutto un altro sport. Un giovane deve giocare 4-5 partite di fila, anche se sbaglia. Il Napoli è fortissimo, ma l’Inter lo è di più». 🔗 Leggi su Laverita.info

