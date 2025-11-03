John Romero leggenda dei videogame | Non volevo essere famoso Poi è arrivato Doom

Abbiamo incontrato Romero, uno degli autori di Doom, In occasione della presentazione della sua autobiografia a Lucca Comics & Games. È stata un’occasione per ripercorrere alcuni momenti chiave della storia dei videogiochi. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - John Romero, leggenda dei videogame: “Non volevo essere famoso. Poi è arrivato Doom”

24 ore super-intense: il John Romero di (tra gli altri) Doom e Quake, il grande Kevin Eastman delle TMNT, Marco Marzocca e Caterina Guzzanti, Caparezza, Tetsuo Hara che disegna Kenshiro live, un cosplayer di Guardiola. - facebook.com Vai su Facebook

Devo finire assolutamente quello che devo fare perché oggi c'è un mega panel con John Romero e uno showcase dedicato al manga di Dark Souls. Chiedo scusa ma - X Vai su X

La leggenda del settore John Romero non è interessato a esplorare il battle royale - Nonostante non abbia avuto un grande successo da diversi decenni, John Romero continua ad essere venerato nel mondo dei giochi. Scrive gamereactor.it

Brenda e John Romero, la coppia d’oro dei videogame alla Milano Games Week - Lui, John, è uno dei game designer più idolatrati dalle folle dei gamer perché nel 1993 ha dato vita a «Doom», uno dei pochi giochi che hanno cambiato il corso ... Secondo corriere.it

Donne e videogame, chi sono le programmatrici più famose - Dietro il nome Brenda Romero, gli appassionati riconoscono la moglie di Mr. Scrive corriere.it