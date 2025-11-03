John Romero leggenda dei videogame | Non volevo essere famoso Poi è arrivato Doom

Repubblica.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbiamo incontrato Romero, uno degli autori di Doom, In occasione della presentazione della sua autobiografia a Lucca Comics & Games. È stata un’occasione per ripercorrere alcuni momenti chiave della storia dei videogiochi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

john romero leggenda dei videogame non volevo essere famoso poi 232 arrivato doom

© Repubblica.it - John Romero, leggenda dei videogame: “Non volevo essere famoso. Poi è arrivato Doom”

Argomenti simili trattati di recente

La leggenda del settore John Romero non è interessato a esplorare il battle royale - Nonostante non abbia avuto un grande successo da diversi decenni, John Romero continua ad essere venerato nel mondo dei giochi. Scrive gamereactor.it

Brenda e John Romero, la coppia d’oro dei videogame alla Milano Games Week - Lui, John, è uno dei game designer più idolatrati dalle folle dei gamer perché nel 1993 ha dato vita a «Doom», uno dei pochi giochi che hanno cambiato il corso ... Secondo corriere.it

Donne e videogame, chi sono le programmatrici più famose - Dietro il nome Brenda Romero, gli appassionati riconoscono la moglie di Mr. Scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: John Romero Leggenda Videogame