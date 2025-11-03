Joe Cole rivela | Mourinho? Ci spronava a modo suo e funzionava sempre Con il Barcellona ci spinse a ribaltare la sconfitta dell’andata

di Lorenzo Vezzaro In un’intervista al Telegraph, l’ex centrocampista Joe Cole ha ricordato un episodio emblematico della carriera di José Mourinho. Nel corso di un’intervista, Joe Cole, ex calciatore del Chelsea, ha parlato dell’importanza di Josè Mourinho all’interno dello spogliatoio. Il portoghese, seppur con un metodo tutto suo, riusciva a spronare i suoi calciatori a dare il meglio, portandoli a conquistare dei traguardi incredibili. L’attaccante inglese, in particolare, ha fatto riferimento al doppio scontro di Champions League con il Barcellona della stagione 20042005, ribaltato nel match di ritorno proprio in seguito ad un particolare colloquio con lo Special One. 🔗 Leggi su Internews24.com

joe cole rivela mourinhoJoe Cole e la sfuriata di Mourinho: “Disse che eravamo stronzi senza palle. Fece una cosa…” - Intervistato dal Telegraph, l'ex giocatore ricorda una sfuriata di Mourinho dopo la sconfitta per 2- Si legge su fcinter1908.it

