Ci risiamo, a Jesi bruciata per la seconda volta, probabilmente nottetempo, la bandierina ‘La strada è di tutti’ che raffigura una donna che spinge un passeggino, la ‘ donna col burqa ’ che, due mesi fa, ha fatto discutere non solo la città ma l’intero Paese. Per il Comune una donna occidentalissima, per altri, per lo più esponenti di centrodestra ma non solo, una musulmana col burqa. Le bandierine sono presenti in diverse zone della città ma anche stavolta a essere stata bruciata è stata quella di via XX Luglio. Stessa precisione: a essere ‘cancellata’ dalle fiamme proprio la parte alta della figura, il busto della donna, dunque per i ‘maliziosi’ il burqa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jesi, un altro atto vandalico. A fuoco ’la donna col burqa’. Il sindaco: "Basta, denuncio"