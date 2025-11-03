Jesi travolge il Loreto Pesaro E arriva il terzo successo

Ilrestodelcarlino.it | 3 nov 2025

Jesi 93 - Loreto 63 GENERAL CONTRACTOR: Piccone 21, Tamiozzo 3, Maglietti 12, Bruno 6, Arrigoni 15, Palsson 20, Morino, Nicoli 12, Del Sole 4, Toniato ne. All. Marcello Ghizzinardi CONSULTINVEST LORETO PESARO: Delfino 13, Del Prete 3, Aglio 6, Valentini 14, Sgarzini 7, Casalboni ne, Tognacci ne, Graziani 3, Lomtazde 2, Pillastrini 7, Terenzi 8. All. Gabriele Ceccarelli Arbitri: Bernassola, Lilli e Faro (Roma) Parziali: 21-13, 46-30, 64-50 Terzo convincente successo consecutivo per la General Contractor il terzo contro squadre di bassa, se non bassissima classifica (Virtus Imola, Piombino e Loreto), ma tant’è: come diceva Velasco il saggio alla fine di ogni partita vinta infilando indice e medio della mano destra nella tasca dei pantaloni . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

