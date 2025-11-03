Jennifer Lawrence non parla più di politica | Le celebrità non spostano voti è come benzina sul fuoco

In passato piuttosto netta su ogni argomento, Jennifer Lawrence, tra poco al cinema con Die My Love, ha spiegato al New York Times perché pensa che non sia più il caso di esprimere opinioni politiche nette nell'America attuale. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Jennifer Lawrence non parla più di politica: "Le celebrità non spostano voti, è come benzina sul fuoco"

