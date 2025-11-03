Jennifer Lawrence | Die My Love è la mia vendetta totale contro Twilight

Sul red carpet della première di Die My Love, in cui recita con Robert Pattinson diretta da Lynne Ramsay, Jennifer Lawrence ha dichiarato che il film è per lei una vendetta ai danni di Twilight, per cui fece un provino fallimentare. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

jennifer lawrence die my love 232 la mia vendetta totale contro twilight

© Comingsoon.it - Jennifer Lawrence: "Die My Love è la mia vendetta totale contro Twilight"

