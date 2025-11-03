Jennifer Aniston ufficializza l’amore con l’esperto di ipnosi e mental coach Jim Curtis | Amore mio

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con una foto pubblicata su Instagram, Jennifer Aniston ha ufficializzato la sua storia d’amore con il mental coach, esperto di ipnosi e scrittore Jim Curtis. Ufficialmente single dal 2018 - anno della separazione da Justin Theroux - l’attrice ha ritrovato l’amore a 56 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

