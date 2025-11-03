Jennifer Aniston ufficializza il nuovo amore | ecco chi è

Jennifer Aniston non è più single. Dopo mesi di indiscrezioni, la star di Friends ha ufficializzato la sua nuova relazione con Jim Curtis, 50 anni, life coach, ipnotista e autore specializzato in crescita personale e benessere emotivo. L’occasione è stata il compleanno di lui, festeggiato con un tenero post su Instagram in cui l’attrice ha scritto: “ Buon compleanno, mio prezioso amore ”, accompagnando la dedica con una foto che li ritrae abbracciati. Il gesto, semplice ma inequivocabile, ha mandato in visibilio i fan e messo fine a mesi di supposizioni. Sotto al post, il profilo dell’attrice è stato inondato di messaggi di auguri e congratulazioni da parte di follower e colleghi del mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

