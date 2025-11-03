jennifer aniston prima foto di coppia col fidanzato jim curtis

Jennifer Aniston non è mai sembrata così felice. Dopo anni passati sotto i riflettori anche per la sua vita sentimentale, oggi l’attrice sembra aver finalmente ritrovato quella serenità che in molti le auguravano da tempo. A dimostrarlo è uno scatto che ha fatto impazzire i social: la prima foto di coppia ufficiale con il fidanzato Jim Curtis, condivisa per festeggiare il compleanno di lui. Jennifer Aniston, la prima foto di coppia con Jim Curtis. Lo scatto è semplice, quasi intimo: un a bbraccio in bianco e nero, lei stretta a lui con un sorriso lieve, le mani intrecciate. Jennifer Aniston ha scelto questa immagine per celebrare il compleanno del fidanzato Jim Curtis. 🔗 Leggi su Dilei.it

