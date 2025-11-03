Jennifer Aniston non è più single | ecco chi Jim Curtis il nuovo amore che le ha fatto ritrovare il sorriso
Jennifer Aniston è di nuovo innamorata. E questa volta lo dice lei stessa. Niente voci di corridoio, niente paparazzi a sorpresa, ma un post su Instagram, tenero e diretto, che ha fatto esplodere la rete: «Buon compleanno mio prezioso amore». Poche parole, un cuore rosso e uno scatto che la ritrae abbracciata a Jim Curtis, affascinante 50enne, mental coach e ipnoterapeuta, da mesi indicato come la sua nuova fiamma. Per molti fan è stata la conferma di ciò che si sospettava da tempo. Da settimane, Curtis compariva “di spalle” o “per caso” in alcune foto delle vacanze dell’attrice, tra tramonti dorati e brindisi sul mare. 🔗 Leggi su Panorama.it
