Jennifer Aniston innamorata | il suo nuovo fidanzato è Jim Curtis un ipnoterapeuta con 550mila follower

Negli ultimi anni Jennifer Aniston è stata molto discreta sulla sua vita sentimentale, soprattutto dopo la separazione da Justin Theroux nel 2018, ma qualcosa è cambiato nel corso di questa estate: la star di Friends è stata fotografata a luglio durante una vacanza a Maiorca, in Spagna, in compagnia di Jim Curtis, un esperto di benessere il cui curriculum spazia dall’ipnoterapia a ruoli di rilievo presso importanti piattaforme sanitarie. Pochi giorni dopo, diversi rotocalchi hanno confermato che Aniston e Curtis stavano insieme. Secondo una fonte, i due si stavano “frequentando in modo informale e divertente”. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Jennifer Aniston innamorata: il suo nuovo fidanzato è Jim Curtis, un ipnoterapeuta con 550mila follower

