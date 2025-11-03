Jennifer Aniston e Jim Curtis sono una coppia | è ufficiale

Su Instagram Jennifer Aniston ha ufficializzato la storia d'amore con Jim Curtis, in occasione del compleanno del life coach. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Jennifer Aniston e Jim Curtis sono una coppia: è ufficiale

News recenti che potrebbero piacerti

Emma Stone ha rivelato a People come è stato ottenuto il permesso di Jennifer Aniston per una scena di "Bugonia". Nel quarto film di Emma Stone con il regista greco Yorgos Lanthimos, interpreta una rigida amministratrice delegata di un'azienda farmaceutic - facebook.com Vai su Facebook

Jennifer Aniston: "Ho provato per vent'anni ad avere figli. Ero la maniaca del lavoro, ma nessuno sa la mia storia" - X Vai su X

Jennifer Aniston allo scoperto: la dedica d’amore al fidanzato Jim Curtis - Jennifer Aniston ha deciso di rompere gli indugi e rendere ufficiale la sua relazione con Jim Curtis con un post su Instagram ... Da amica.it

Jennifer Aniston ufficializza l’amore con l’esperto di ipnosi e mental coach Jim Curtis: “Amore mio” - Con una foto pubblicata su Instagram, Jennifer Aniston ha ufficializzato la sua storia d’amore con il mental coach, esperto di ipnosi e scrittore Jim ... Lo riporta fanpage.it

Jennifer Aniston ufficializza la relazione con il life coach Jim Curtis, chi è la nuova fiamma dell'ex star di Friends - Un post pubblicato sul suo profilo instagram: è così che Jennifer Aniston presenta ai suoi followers (e al mondo intero) il suo nuovo amore: Jim Curtis. Scrive msn.com