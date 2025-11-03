Jennifer Aniston allo scoperto | la dedica d'amore al fidanzato Jim Curtis

Che stessero insieme era ormai cosa nota, tra foto rubate e indiscrezioni sempre più insistenti, ma adesso Jennifer Aniston ha deciso di rompere gli indugi e rendere ufficiale la sua relazione con Jim Curtis. L’attrice ha scelto di farlo nel modo più diretto e romantico possibile: con un post su Instagram, in occasione del compleanno del compagno, accompagnato da una dedica piena d’amore. Jennifer Aniston a Jim Curtis: «Buon compleanno amore mio». Domenica 2 novembre, sul profilo Instagram della 56enne star di Friends, è comparsa una foto in bianco e nero che la ritrae abbracciata all’ipnoterapeuta di Hollywood. 🔗 Leggi su Amica.it

Jennifer Aniston, la dedica per il fidanzato Jim Curtis: "Tanti auguri amore mio" - Nel giorno del 50° compleanno di Jim Curtis, Jennifer Aniston ha deciso di ufficializzare sui social la sua storia d'amore col mental coach. Lo riporta msn.com

