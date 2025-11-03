Jannik Sinner vincitore nel Masters 1000 di Parigi senza perdere set | l’azzurro in una stretta cerchia di ‘eletti’

Jannik Sinner ha concluso la sua settimana trionfale nel Masters1000 di Parigi. Nel pomeriggio di ieri, l'azzurro ha sconfitto nella finale del torneo francese il canadese Felix Auger-Aliassime col punteggio di 6 -4 7-6 (4), conquistando per la prima volta in carriera questo titolo e soprattutto bissando l'affermazione della settimana precedente a Vienna. Dieci vittorie negli ultimi dodici giorni che stanno a certificare la grandezze del tennista nostrano, in una pratica difficile come quella con racchetta e pallina. Riscontro funzionale anche al ritorno in vetta alla classifica mondiale. Un percorso iniziato con fatica, dovendo smaltire le tossine del torneo austriaco, ricordando soprattutto la finale vinta contro il tedesco Alexander Zverev.

